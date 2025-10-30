Более 370 домов и 13 предприятий остались без газа в Шымкенте

В Шымкенте от газоснабжения отключены микрорайоны Нурсат-1 и Нурсат-2, административно-деловой центр, участки проспектов Байдибек би и Назарбаева.

В зоне отключения оказались:

160 частных домов;

214 многоквартирных домов с 13 852 квартирами;

187 объектов КБП;

13 производственных предприятий.

— Просим жителей убедиться, что все газовые приборы и краны в домах закрыты, и не мешать сотрудникам АО «QazaqGaz Aimaq» при повторном подключении газа. При подозрении на утечку газа следует немедленно звонить по номеру 5-104, — сообщили в компании.

Ожидается, что подключение газа будет завершено в течение дня.

Ранее сообщалось, что более 9 тысяч абонентов остались без газа в Туркестанской области. Инцидент был зафиксирован на участке газопровода высокого давления, соединяющем распределительную станцию «Мактаарал» с поселком Мырзакент.

Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжались два дня.