    15:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более 370 домов и 13 предприятий остались без газа в Шымкенте

    Подача голубого топлива приостановлена в связи с восстановлением и повторным подключением газопроводов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минэнерго

    В Шымкенте от газоснабжения отключены микрорайоны Нурсат-1 и Нурсат-2, административно-деловой центр, участки проспектов Байдибек би и Назарбаева.

    В зоне отключения оказались:

    • 160 частных домов;
    • 214 многоквартирных домов с 13 852 квартирами;
    • 187 объектов КБП;
    • 13 производственных предприятий.

    — Просим жителей убедиться, что все газовые приборы и краны в домах закрыты, и не мешать сотрудникам АО «QazaqGaz Aimaq» при повторном подключении газа. При подозрении на утечку газа следует немедленно звонить по номеру 5-104, — сообщили в компании.

    Ожидается, что подключение газа будет завершено в течение дня.

    Ранее сообщалось, что более 9 тысяч абонентов остались без газа в Туркестанской области. Инцидент был зафиксирован на участке газопровода высокого давления, соединяющем распределительную станцию «Мактаарал» с поселком Мырзакент.

    Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжались два дня.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
