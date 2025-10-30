Более 370 домов и 13 предприятий остались без газа в Шымкенте
Подача голубого топлива приостановлена в связи с восстановлением и повторным подключением газопроводов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте от газоснабжения отключены микрорайоны Нурсат-1 и Нурсат-2, административно-деловой центр, участки проспектов Байдибек би и Назарбаева.
В зоне отключения оказались:
- 160 частных домов;
- 214 многоквартирных домов с 13 852 квартирами;
- 187 объектов КБП;
- 13 производственных предприятий.
— Просим жителей убедиться, что все газовые приборы и краны в домах закрыты, и не мешать сотрудникам АО «QazaqGaz Aimaq» при повторном подключении газа. При подозрении на утечку газа следует немедленно звонить по номеру 5-104, — сообщили в компании.
Ожидается, что подключение газа будет завершено в течение дня.
Ранее сообщалось, что более 9 тысяч абонентов остались без газа в Туркестанской области. Инцидент был зафиксирован на участке газопровода высокого давления, соединяющем распределительную станцию «Мактаарал» с поселком Мырзакент.
Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжались два дня.