Более двух млн тонн щебня без документов реализовали в Актюбинской области

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Актюбинской области проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию щебня, передает Kazinform.

Проверка проведена на основании информации департамента экономических расследований по Актюбинской области.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что предпринимателем осуществлялась реализация щебня в объеме 2 349 725 тонн на сумму 396 947 895 тенге без наличия сертификата соответствия.

Следует отметить, что щебень является одним из основных строительных материалов и широко применяется при строительстве жилых домов, социальных объектов, включая школы и дошкольные учреждения. В связи с этим соблюдение требований технического регулирования имеет важное значение для обеспечения безопасности и качества строительной продукции.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложен административный штраф в размере 421 000 тенге по статье 415 (пп.2 п.1) КоАП РК.

