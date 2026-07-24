Более девяти тысяч рабочих мест создано в Мангистауской области с начала года

В рамках реализации поручений Главы государства по диверсификации национальной экономики и раскрытию транспортно-логистического потенциала страны, в Мангистауской области проводится системная работа по укреплению обрабатывающего сектора и инфраструктурного каркаса, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

По итогам первого полугодия 2026 года регион показал устойчивое развитие по ключевым направлениям. Основной объем роста пришелся на обрабатывающие производства, строительную сферу и транспортно-логистический комплекс. О том, каких результатов достигла область по итогам первого полугодия и как меняется структура ее экономике — в обзоре сайта Primeminister.kz.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Переработка теснит добычу: экономика Мангистау меняет привычный профиль

Промышленные предприятия Мангистауской области с начала года произвели продукции на 2,1 трлн теңге, показав реальный рост на 3,6%.

Основные изменения происходят в структуре промышленного производства: на фоне традиционной добычи опережающие темпы показал обрабатывающий сектор. За январь–июнь выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 39% и достиг 186 млрд теңге. Такие показатели отражают последовательное расширение несырьевого сектора и рост производства товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Положительная динамика сохраняется и в инвестиционной сфере. За шесть месяцев объем вложений в основной капитал составил около 500 млрд теңге.

Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры поддерживает загрузку строительного комплекса региона — объем выполненных работ вырос на 11,8%, достигнув 178,3 млрд теңге.

Продолжается ввод нового жилья. С начала года в области сдано 275 тыс. кв. метров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Расширение жилищного фонда способствует улучшению условий проживания населения и развитию городской инфраструктуры.

Фото: Үкімет

Каспий разгоняет экономику: транспортные услуги выросли на 8,5%

Выгодное географическое положение Мангистауской области и наличие морских портов определяют ее особую роль в развитии транзитных перевозок. Расширение грузопотоков по морским и сухопутным маршрутам обеспечило рост транспортных услуг на 8,5%, до 272,6 млрд теңге. Ключевое значение имеет дальнейшее повышение загрузки портовой инфраструктуры, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и укрепление связей между железнодорожными, автомобильными и морскими перевозками.

Положительные показатели отмечены и во внутренней торговле. Ее оборот достиг 500 млрд теңге, увеличившись в реальном выражении на 3,3%. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 17,8 млрд теңге. По сравнению с первым полугодием прошлого года показатель вырос на 1,9%.

Фото: Үкімет

Более девяти тыс. рабочих мест и рост зарплат: социальная динамика Мангистау

Развитие экономики сопровождается ростом занятости и доходов населения. С начала 2026 года в Мангистауской области создано свыше 9 тыс. рабочих мест. Из них 3 780 являются постоянными, еще 5 367 — временными.

По итогам первого квартала уровень безработицы снизился до 5% против 5,1% годом ранее.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,2% и приблизилась к 660 тыс. теңге. За аналогичный период 2025 года она составляла около 622 тыс. теңге.

Ранее Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область проверил исполнение поручений Главы государства по укреплению экономического потенциала и развитию ключевых инфраструктурных проектов региона. Также Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Главы государства по комплексному развитию региона, укреплению его энергетической безопасности, модернизацию коммунальной инфраструктуры и расширению промышленного потенциала.