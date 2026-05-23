Более четырех тонн рыбной продукции изъяли из незаконного оборота в Атырауской области

Полиция пресекает незаконный оборот осетровых рыб в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В Атырауской области на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре–2026», направленное на пресечение браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции, а также защиту биоресурсов Каспийского региона.

Накануне сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4 тонн рыбной продукции, в том числе свыше 911 кг рыбы осетровых видов и около 1 кг осетровой икры. Вся изъятая продукция передана на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

С начала проведения ОПМ выявлено 152 правонарушения, связанных с незаконным выловом, хранением, перевозкой и реализацией рыбы и рыбной продукции. По семи уголовным делам проводятся досудебные расследования.

Кроме того, изъяты 19 орудий незаконного лова и 10 плавательных средств, которые планировалось использовать в противоправной деятельности. Наряду с этим полицией совместно с уполномоченными органами проводится профилактическая и разъяснительная работа с жителями и представителями рыбохозяйственных субъектов.

Граждан информируют о требованиях природоохранного законодательства и ответственности за незаконный вылов и оборот рыбной продукции. Полиция подчеркивает, что работа в данном направлении продолжается на системной основе и направлена прежде всего на предупреждение экологических преступлений и сохранение природных ресурсов страны.

Граждан призывают бережно относиться к окружающей среде и незамедлительно сообщать о фактах незаконного вылова и оборота рыбы в правоохранительные органы.

Ранее в Акмолинской области во время нереста незаконно перевозили более 600 килограммов рыбы.