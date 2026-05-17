В Акмолинской области во время нереста незаконно перевозили более 600 килограммов рыбы

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в рамках республиканской акции «Нерест» сотрудники группы природоохранной полиции УОБ ДП Акмолинской области выявили факт незаконной перевозки крупной партии рыбы.

- 15 мая 2026 года около 01:30 часов в ходе ночных рейдовых мероприятий на 11 километре автодороги «Кокшетау – Омск» полицейские установили автомобиль марки «Volkswagen», который стоял на полевой дороге в направлении города Кокшетау. При осмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили 635 килограммов рыбы. Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 5 миллионов тенге, - пояснили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Как пояснил водитель, о действующих ограничениях на вылов рыбы он не знал. Вместе с тем незнание законодательства не освобождает от ответственности, - добавили в полиции.

Отметим, что в период нереста в Акмолинской области действуют временные ограничения на вылов рыбы. С 15 апреля по 15 мая запрещен вылов щуки, судака и язя, а с 20 мая по 20 июня вводится запрет на вылов карпа.

