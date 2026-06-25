Более четырех тысяч гектаров неиспользуемой земли вернули государству в ВКО

Прокуратура Самарского района Восточно-Казахстанской области добилась возврата в государственную собственность более четырех тысяч гектаров земель, которые длительное время не использовались по назначению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кроме того, через суд был аннулирован договор аренды коммерческого участка, предоставленного с нарушением требований законодательства.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства прокуроры установили, что 20 земельных участков общей площадью свыше 4 тысяч гектаров фактически простаивали, несмотря на их целевое назначение.

— По актам прокурорского надзора в государственную собственность возвращены 20 неиспользуемых земельных участков общей площадью более 4 тысяч гектаров. Их кадастровая стоимость превышает 20 млн тенге, — сообщили в прокуратуре Самарского района.

В надзорном ведомстве отмечают, что возврат таких земель позволит в дальнейшем вовлечь их в хозяйственный оборот и предоставить тем, кто действительно намерен использовать участки по назначению.

Во время проверки выявили еще одно нарушение земельного законодательства. Речь идет уже не о неиспользуемых землях, а о порядке их предоставления.

Как выяснили прокуроры, аким Самарского сельского округа передал в аренду физическому лицу коммерческий земельный участок площадью 0,5 гектара без обязательного аукциона.

На этой территории планировалось строительство объектов придорожного сервиса — магазина, кафе, гостиничного комплекса и зарядной станции для электромобилей.

— Земельный участок коммерческого назначения был предоставлен в аренду без проведения обязательных конкурсных процедур. По акту прокурорского надзора акимат обратился в суд, который признал предоставление участка незаконным, — отметили в прокуратуре.

После вступления судебного решения в законную силу участок рыночной стоимостью свыше 2 млн тенге также возвращен государству.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по выявлению неиспользуемых земель и пресечению нарушений при их предоставлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, что недвижимость и земли на сотни миллионов тенге вернули государству в Атырау.