Недвижимость и земли на сотни миллионов тенге вернули государству в Атырау

Как сообщили в прокуратуре, в ходе анализа законности в сфере земельных отношений и управления государственным имуществом прокуроры выявили факты неэффективного доверительного управления.

Местный исполнительный орган передал индивидуальному предпринимателю цокольное помещение стоимостью 93,7 млн тенге.

Несмотря на то, что предприниматель не исполнял условия договора, местный исполнительный орган долгое время не принимал меры по своевременному изъятию объекта.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности, в том числе и по другим аналогичным случаям.

По результатам рассмотрения на государственный баланс возвращены объекты недвижимости общей стоимостью свыше 400 млн тенге.

Наряду с этим приняты меры по наведению порядка в сфере землепользования.

В частности, по акту прокурорского надзора в доход государства возвращено 28 земельных участков общей стоимостью 300 млн тенге, которые на протяжении длительного времени не осваивались по целевому назначению.

Обеспечение законности в сфере земельных отношений и защиты государственного имущества находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Как сообщалось ранее, сотни гектаров неиспользуемых земель выявили в Астане.