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    Сотни гектаров неиспользуемых земель выявили в Астане

    В Астане усиливают работу по возврату земель и защите имущественных прав граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля, земли, жер
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Помощник прокурора Астаны Азамат Казбеков на конференции в Службе коммуникаций города рассказал о результатах надзорной деятельности в сфере земельных отношений и управления активами.

    По его словам, в столице продолжается системная работа по возврату земельных участков, предоставленных с нарушением законодательства либо не используемых по целевому назначению. Только за прошлый год выявлены сотни гектаров неосвоенных и неиспользуемых сельхозземель, по которым принимаются меры прокурорского реагирования и инициируются судебные процессы о возврате в государственную собственность.

    Отдельное внимание уделяется вопросам рационального использования земельного фонда и предотвращения их выведения из оборота.

    — В соответствии с пунктом 2 статьи 92 Земельного кодекса, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется в течение трех лет, то он подлежит принудительному изъятию, — отметил спикер.

    В надзорном органе отмечают, что такие меры направлены на вовлечение земель в хозяйственный оборот, развитие городской инфраструктуры и соблюдение принципов законности при распоряжении государственными активами. 

    Ранее более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области. 

    Земельный участок Астана Прокуратура
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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