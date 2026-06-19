Сотни гектаров неиспользуемых земель выявили в Астане

В Астане усиливают работу по возврату земель и защите имущественных прав граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Помощник прокурора Астаны Азамат Казбеков на конференции в Службе коммуникаций города рассказал о результатах надзорной деятельности в сфере земельных отношений и управления активами.

По его словам, в столице продолжается системная работа по возврату земельных участков, предоставленных с нарушением законодательства либо не используемых по целевому назначению. Только за прошлый год выявлены сотни гектаров неосвоенных и неиспользуемых сельхозземель, по которым принимаются меры прокурорского реагирования и инициируются судебные процессы о возврате в государственную собственность.

Отдельное внимание уделяется вопросам рационального использования земельного фонда и предотвращения их выведения из оборота.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 92 Земельного кодекса, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется в течение трех лет, то он подлежит принудительному изъятию, — отметил спикер.

В надзорном органе отмечают, что такие меры направлены на вовлечение земель в хозяйственный оборот, развитие городской инфраструктуры и соблюдение принципов законности при распоряжении государственными активами.

Ранее более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области.