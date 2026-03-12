    10:00, 12 Март 2026 | GMT +5

    Более четырех тысяч автомобилей сопроводили в Акмолинской области

    После снятия ограничения из-за бурана полицейским региона пришлось организовать и сопроводить 18 колонн автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий с 10 по 11 марта стражи порядка были переведены на усиленный режим несения службы. Сильный снегопад и буран с практически нулевой видимостью привели к введению ограничений на отдельных участках автодорог.

    — После стабилизации обстановки и открытия трасс полицейские организовали сопровождение транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения. Из-за скопления большого количества автомобилей на дорогах было принято решение формировать автоколонны. Всего строевыми подразделениями полиции было организовано 18 колонн, в составе которых проследовали 4170 транспортных средств, в том числе 3324 легковых автомобилей и 846 грузовых, — пояснили в ведомстве. 

    Всего для обеспечения порядка и безопасности на дорогах в период ограничения движения были задействованы 170 сотрудников полиции и 86 патрульных автомобилей.

    Полицейские в очередной раз призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать требования временных ограничений на дорогах. 

    Напомним, ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 марта. 

    Оксана Матасова
    Сейчас читают