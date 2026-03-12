Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 марта

12 марта 2026 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для легковых автотранспортных средств:

Западно-Казахстанская область:

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км 393–526 (п. Жымпиты — граница Актюбинской области).

Актюбинская область

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ (п/п Сырым)» км 526–710 (граница Западно-Казахстанской области — п. Куршасай).

— на участке автодороги «Актобе — гр. РФ (п/п Алимбет)» км. 39-136 (уч. с. им. Ш. Калдаякова — п/п Алимбет);

— на участке автодороги «Гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км 11–337 (г. Актобе — граница Атырауской области).

Атырауская область

— на участке автодороги «Гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагиз).

Северо-Казахстанская область

— «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 595–781 (от границы Акмолинской обл. до г. Сергеевка).

— «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км 0–119 (с. Волошинка — с. Тимирязево).

— «Тимирязево — Сарыкуль — граница Костанайской обл.» км 0–32 (с. Тимирязево — граница Костанайской обл.).

— «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — гр. РФ (п/п Бидайык)» км 50–280 (граница Акмолинской обл. — гр. РФ).

— «Кокшетау — Рузаевка» км 61–91 (от границы Акмолинской обл. до с. Саумалкуль).

— «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 0–31 (с. Петерфельд — с. Новокаменка).

— «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай Батыра» км 0–24 (с. Саумалкуль — м. к. Карасай Батыра).

— «Кокшетау — Рузаевка» км 91–196 (с. Саумалкуль — с. Рузаевка).

— «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 785–946 (г. Сергеевка — с. Бескуль).

Костанайская область

— «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыкуль — Костанай — гр. РФ» км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыкуль).

— «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 385–501 (г. Рудный — п. Денисовка).

— «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8–218 (г. Тобыл — п. Октябрьское).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на следующих участках автодороги республиканского значения:

Восточно-Казахстанская область

— на участке автодороги KAZ-08 «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1194–1212 (участок г. Шемонаиха — граница РФ).

Ориентировочное время открытия движения 13 марта 2026 года в 08:00.

Северо-Казахстанская область

— «Костанай-Мамлютка» км. 226-406, (уч. гр. Костанайской области гррод Мамлютка);

— «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай гр. РФ» км 346-407 (уч. поселок Жаксы — граница СКО).

Костанайская область

— «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 234-385 (граница Актюбинской области — п. Денисовка).

Павлодарская область

— на автодороге«Астана-Шидерты-Павлодар–Успенка–гр. РФ» км 0 — 152 (уч. город Павлодар — граница РФ);

— в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

По данным синоптиков, на 12 марта по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение: большую часть территории накроют туман и метели.



