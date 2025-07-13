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    10:20, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Более 965 млн кибератак на инфраструктуру Казахстана отразили в Казахстане за полгода

    В Казахстане усиливается работа по защите от киберугроз и цифрового мошенничества. Об этом сообщил председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в интервью агентству Kazinform.

    кибербезопасность
    Фото: freepik

    По его словам, активное развитие цифровых технологий дает не только преимущества, но и создает новые угрозы - это от кибератак до интернет-мошенничества и незаконного оборота данных.

    - В соответствии с установками Главы государства, КНБ совместно с МВД, МЦРИАП и Генеральной прокуратурой ведет работу по совершенствованию механизмов в сфере противодействия киберпреступности. По инициативе КНБ разработаны предложения по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» с учетом международного опыта в данном направлении. Эта работа дает результаты, - отметил Ермек Сагимбаев.

    Так, в сфере информационной безопасности только за шесть месяцев этого года:

    - отражено 965,4 млн кибератак,

    - пресечено более 3,5 тысяч DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры,

    - выявлено около 1 тысячи фишинговых интернет-ресурсов.

    Также с начала года КНБ возбудил более 40 уголовных дел по фактам преступлений в области информатизации и связи, в том числе за незаконную модификацию конфиденциальной информации, хранящейся в базах данных.

    Во взаимодействии с МВД в 12 городах страны проведены мероприятия по борьбе с телефонным мошенничеством. Задержаны группы лиц, в том числе иностранные граждане. У них изъято более 76 устройств Sim-box, применявшихся в мошеннических схемах.

    Киберпреступники активно используют мессенджеры, анонимные сервисы и фальшивые сайты.

    Кроме того, совместно с органами внутренних дел были проведены разыскные мероприятия по 68 фактам рассылки сообщений лжетерроризма.

    Также:

    - установлены 66 пользователей мессенджера Telegram, причастных к распространению наркотических и психотропных веществ,

    - 325 банковских карт использовались наркоторговцами для получения оплаты,

    - идентифицированы 49 пользователей, распространявших контент, связанный с пропагандой суицида и доведением до самоубийства.

    Полный текст интервью можно прочитать здесь.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал КНБ Кибератака Кибербезопасность
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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