Более 95 млн теңге алиментов с должников взыскали в Мангистауской области

В Мангистауской области за первое полугодие с должников по алиментам взыскали более 95 млн теңге, а 133 злостных неплательщика привлекли к уголовной и административной ответственности, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры Мангистауской области, из них 27 должников привлечены к уголовной ответственности, 106 должников — к административной.

— Установлено, что многие из привлеченных к ответственности должников на протяжении нескольких лет сознательно уклонялись от исполнения своих обязательств, намеренно не трудоустраивались, скрывали место работы и доходы, чтобы не выплачивать алименты. Так, должник «Ы» был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере одной трети своего дохода. Несмотря на это, он умышленно уклонялся от их уплаты, вследствие чего задолженность превысила 3 млн теңге. По результатам прокурорской проверки в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении.

Приговором суда должник признан виновным и осужден к одному году ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу задолженность по алиментам была полностью погашена.

Также за указанный период при вмешательстве прокуратуры взыскана задолженность по алиментам на сумму свыше 95 млн теңге. Это позволило защитить права 395 несовершеннолетних детей.

В ведомстве отметили, что работа по защите прав детей и взысканию алиментов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Астане мошенница обманула более 60 человек на полмиллиарда теңге. Также в ВКО суд признал виновными участников группы, незаконно добывших 15 кг золота и причинивших государству ущерб на 766 млн теңге.