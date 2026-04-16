Более 90 км противопожарных дорог отремонтируют в нацпарке Алматы

В национальном парке проводится ремонт противопожарных дорог протяженностью 90 км, а также очистка и уход за минерализованными полосами общей длиной 294 км. Параллельно в горной местности восстанавливают 22 наблюдательные вышки, обновляют противопожарные аншлаги и обеспечивают готовность 20 вертолетных площадок.

Кроме того, введены в эксплуатацию четыре новые лесопожарные станции, сформированы специализированные отряды и создан резерв топлива. В 15 точках устанавливаются автоматизированные системы раннего обнаружения возгораний, формируется централизованная система оперативного управления.

Как сообщила начальник отдела охраны, воспроизводства и восстановления леса Райхан Мухаметжанова, ключевая задача — не тушить последствия, а предупреждать риски за счет усиления профилактики и технической оснащенности.

— Мы активно работаем с землепользователями и туристами, поскольку человеческий фактор по-прежнему остается одной из основных причин пожаров, — сказала она на брифинге РСК Алматы.

Тем временем, в Алматы отмечается устойчивая тенденция к снижению числа возгораний сухой травы. С начала 2026 года зарегистрировано 51 возгорание на площади 1,3 га, что ниже показателей прошлого года.

На территории Алматы отсутствуют крупные лесные массивы, однако значительную часть природного фонда составляют горные и лесопарковые зоны. В их числе — участки Иле-Алатауского национального парка площадью 20 тыс. 805 гектаров, природный парк Медеу (708,2 га), а также Роща Баума (137,7 га).

Как сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин, основными причинами остаются неосторожное обращение населения с огнем и самовозгорание сухостоя от воздействия бытового мусора.

В преддверии пожароопасного сезона в городе создаются минерализованные полосы, уже обустроено более 5,5 км таких участков и проведен покос сухой растительности на площади 10 га.

Для раннего выявления возгораний используются беспилотники и системы видеомониторинга с тепловизорами на участках Шымбулак, Медеу и Бутаковское ущелье. Также установлены две видеокамеры на телерадиобашне «Кок-Тобе» и одна в Индустриальной зоне Алатауского района.

Сформированы мобильные группы, которые ежедневно патрулируют лесопарковые и предгорные зоны. С 30 марта организован механизированный дозор в Иле-Алатауском национальном парке, на Кок-Тобе и Шымбулаке.

В ДЧС напомнили жителям и туристам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности:

не оставлять после себя мусор и легковоспламеняющиеся отходы в местах отдыха;

не бросать горящие спички и окурки, выжигать сухую траву;

разводить костры и использовать мангалы вне специально оборудованных мест.

В пожароопасный период категорически запрещено разведение открытого огня:

на участках с сухой растительностью;

под кронами деревьев и в лесопарковых зонах;

под навесами и конструкциями из горючих материалов;

в парках, скверах и зонах отдыха вне оборудованных площадок;

в жилых помещениях, а также на балконах и лоджиях;

в хозяйственных постройках, гаражах, на чердаках и кровлях;

вблизи зданий, сооружений и складирования горючих матери.

