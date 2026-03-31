телерадиокомплекс президента РК
    22:06, 30 Март 2026 | GMT +5

    Более 9 300 абонентов остались без электричества из-за ливня в Атырау

    Жители Атырау в социальных сетях жалуются на то, что при каждом дожде выключается электричество, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщают жители, нет электричества в селах Кокарна, Курилкино, Еркинкала, Томарлы, а также в микрорайонах Авангард 3-4, Ракуша, Жумыскер, Жулдыз, Береке.

    ТОО «Атырау Жарык» сообщило, что к восстановительным работам привлечены 8 бригад. 
    Территории, оставшиеся без электроэнергии:

    • в 19:06 часов отключены КЛ, ВЛ-10 кВ ф. 216Д на ПС-18. Жители микрорайона Томарлы остались без света (924 физических лица, 111 юридических лиц);
    • в 19:08 отключены ВЛ-10 кВ ф. 208Д на ПС-18. Остались без света жители участка Жулдыз (230 физических лиц, 31 юридическое лицо);
    • в 19:02 отключен ф. 148 на ПС-12. Без света остались жители участка Караозен (233 физических лица, 24 юридических лица);
    • в 19:13 отключены ВЛ-10 кВ ф. 151 (на балансе ТКШ) на ПС-12. Остались без света жители микрорайона Атырау (835 физических лиц, 144 юридических лица);
    • в 19:13 отключен ф. 153 на ПС-12. Без света остались жители микрорайона Атырау (1 608 физических лиц, 129 юридических лиц);
    • в 19:13 отключен ф. 142 на ПС-12. Выключилось электричество на улице Курмангазы (25 юридических лиц);
    • в 19:13 отключен ф.146 на ПС-12. Жители участка Старый аэропорт остались без света (1 145 физических лиц, 142 юридических лица);
    • в 19:13 отключен ф. 147 на ПС-12. Остались без света жители Северной промзоны (166 физических лиц, 41 юридическое лицо);
    • в 19:13 отключен ф. 705 на ПС-7. Жители участка Мясокомбинат остались без света (1 029 физических лиц, 156 юридических лиц);
    • 19:31 отключен ф. 38 на ПС-1. Остались без света жители участка Контейнерная (605 физических лиц, 146 юридических лиц).

    — В связи с неблагоприятными погодными условиям (ливень) произошли аварийные отключения на электросетях. С целью профилактики аварий и недопущения отключения электрической энергии на длительное время, сотрудники ТОО «Атырау Жарык» работают в усиленном режиме, — сообщила пресс-служба компании.

    Ранее сообщалось, что в ряде районов Западно-Казахстанской области состав питьевой воды не отвечает санитарным требованиям. 

    Муратбек Макулбеков
