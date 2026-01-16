Более 86 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Жетысу

По его словам текущая ситуация не является эпидемией и соответствует обычному сезонному подъему заболеваемости. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 1,4 раза (в эпидсезоне 2024–2025 годов было зарегистрировано 58 966 случаев).

Наибольшая доля заболевших приходится на детей. Так, среди детей до 14 лет зарегистрировано 58 959 случаев, что составляет 68% от общего числа заболевших. При этом доля заболевших детей в возрасте до одного года снизилась с 6,4% до 2,7% по сравнению с прошлым эпидсезоном.

Лабораторно подтверждено 220 случаев гриппа. Помимо гриппа, на территории области циркулируют и другие вирусы — риновирус, парагрипп, РС-вирус, бокавирус и коронавирус.

В рамках профилактики в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов за счет средств местного бюджета закуплено 82 тысячи доз вакцины против гриппа, что позволило охватить 12,3% населения области. Вакцинация в первую очередь проводится среди групп риска — детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 60 лет.

Ситуация по ОРВИ и гриппу находится под постоянным контролем санитарных служб, в медицинских организациях усилены профилактические и противоэпидемические меры.

— Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе стабильная и контролируемая. Заболеваемость носит сезонный характер. В области продолжается вакцинация против гриппа, проводится ежедневный мониторинг, а медицинские организации работают в усиленном режиме, — резюмировал Асхат Чарапиев.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил отметку в 111 тысяч случаев с начала сезона. Одновременно лаборатории фиксируют циркуляцию сезонных штаммов гриппа, большинство из которых относится к типу А (H3N2).