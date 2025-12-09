РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 111 тысяч случаев: в Карагандинской области продолжается циркуляция ОРВИ и гриппа

    В Карагандинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил отметку в 111 тысяч случаев с начала сезона. Одновременно лаборатории фиксируют циркуляцию сезонных штаммов гриппа, большинство из которых относится к типу А (H3N2), передает корреспондент агентства Kazinform.

    г
    Фото: freepik

    С 1 октября по 8 декабря в регионе зарегистрировано 111 086 случаев ОРВИ, и 59% из них приходится на детей до 14 лет. Медики подчеркивают, что именно детские коллективы остаются наиболее уязвимыми к респираторным инфекциям.

    В лабораториях подтверждено 89 случаев гриппа:

    • грипп А (H3N2) — 88 случаев (98,8%);
    • грипп А (H1N1) — один случай (1,2%).

    76% заболевших — дети, и все они не были привиты.

    Руководитель департамента санэпидконтроля Карагандинской области Юрий Залыгин отмечает, что обнаруженные вирусы относятся к уже циркулирующим штаммам.

    — Мы фиксируем сезонный грипп, и его проявления полностью соответствуют типичной клинической картине: повышение температуры, озноб, головная и мышечная боль. Новых штаммов не выявлено, однако высокая заболеваемость среди непривитых детей подчеркивает важность вакцинации, — отметил он.

    Помимо гриппа, в регионе активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Из 685 исследованных образцов на негриппозные инфекции 37% оказались положительными. Наиболее часто выявляются:

    • риновирус — 41%;
    • парагрипп — 23%;
    • боковирус — 15%;
    • аденовирус — 9,7%;
    • РС-вирус — 1,5%;
    • а также другие возбудители.

    Согласно прогнозу ВОЗ, в текущем сезоне остаются актуальными штаммы A (H1N1), A (H3N2) и B, все они включены в состав противогриппозной вакцины. На сегодня вакцинацию прошли 176 014 жителей области.

    Эпидемиологическая ситуация отражается и на образовательных учреждениях. По данным на 8 декабря, превышение порога пораженности более чем на 30% зарегистрировано в 23 школах и 63 классах. В дистанционный формат обучения переведены 899 учащихся.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области продолжает мониторинг и напоминает населению о мерах профилактики:

    • избегать длительного пребывания в местах массового скопления;
    • ограничивать контакты с людьми с симптомами простуды;
    • регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства;
    • чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
    • употреблять пищу, богатую витамином С;
    • при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

    Специалисты подчеркивают, что соблюдение базовых профилактических рекомендаций помогает снизить риск распространения респираторных инфекций в период сезона ОРВИ и гриппа.

    Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карагандинской области 235 классов перешли на онлайн-обучение. 

    Теги:
    Эпидситуация Регионы Заболевания Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают