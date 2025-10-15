Более 86 тысяч гектаров земель вернули государству в Алматинской области

По поручению акима региона проводится постоянный мониторинг сельскохозяйственных участков для выявления неосвоенных территорий.

С начала 2025 года в собственность государства возвратили 288 участков общей площадью 86,5 тысяч гектаров. Из них 11,7 тысяч гектаров изъяты по решениям судов путем расторжения договоров аренды, ещё 74,8 тысяч гектаров возвратили добровольно после переговоров с землепользователями.

Возвращенные земли вовлекаются в сельскохозяйственный оборот: 28,8 тысяч гектаров распределили через конкурсные процедуры, а 6,7 тысяч гектаров выделили под реализацию инвестиционных проектов.

Аким Алматинской области подчеркнул, что эффективное использование каждого гектара — ключевое условие развития региона. По его словам, возврат неиспользуемых земель создает возможности для привлечения инвестиций, роста занятости и укрепления продовольственной безопасности.

Ранее Прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность ряд ценных земельных участков, переданных в частное пользование более 15 лет назад.