Более 84 тысяч казахстанцев работают в государственных органах

В декабре 2002 года на 57-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы. В 2013-м году Указом первого президента в Казахстане этот день был утвержден - День государственного служащего.

Госслужащие в Казахстане - это специалисты самых разных направлений: от администраторов и финансистов до юристов и IT-специалистов. Согласно отчету Агентства РК по делам государственной службы, средний возраст казахстанского госслужащего — 40 лет, средний стаж — почти 12 лет. Доля женщин на госслужбе стабильна и составляет 55,8%, из которых 39% занимают руководящие должности.

В госорганах трудятся и люди с особыми потребностями — таких сотрудников в стране 942 человека, что составляет 1,1% от общего числа госслужащих.

Новые правила и современные подходы

Государственная служба в Казахстане продолжает меняться. В 2024 году в рамках модернизации госслужбы агентством разработано и принято 24 нормативных правовых акта, продолжена работа по масштабированию новой системы отбора, сформированы региональные кадровые резервы, проводится цифровизация HR-процессов. Теперь, например, в системе «Е-қызмет» доступен подбор кандидатов на вакансии в режиме реального времени.

Также госслужащим запрещено участие в азартных играх, а за проступки, допущенные на предыдущих должностях, введена дополнительная ответственность.

Вместе с тем, в апреле 2025 года председатель Агентства РК по делам государственной службы подписал приказ, которым внес изменения в ранее принятые нормативные документы по вопросам поступления и отбора на госслужбу.



Корректировки касались двух действующих приказов:

1. Приказ от 21 февраля 2017 года № 40 «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности».Во временные правила отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б» в интегрированной информационной системе внесены следующие изменения:

пункт 5 изложен в новой редакции. Согласно ему, система будет запрашивать информацию о кандидатах из информационных систем государственных органов, отвечающих за охрану здоровья населения и за формирование правовой статистики;

кандидат может быть исключен на любом этапе конкурса в случае несоответствия требованиям пунктов 3, 3-1 и 4 статьи 16 Закона о государственной службе.

2. Приказ от 15 января 2024 года № 13 «О некоторых вопросах отбора на государственную службу».

Изменения коснулись Правил согласования занятия административных государственных должностей корпуса «Б» без конкурса:

пункт 11 изложен в новой редакции и включает перечень оснований для отказа в согласовании. Среди них:

несоответствие квалификационным требованиям;

наличие обоснованной критики и негативных публикаций, подтвержденных аудио- или видеоматериалами;

неудовлетворительная оценка за последний квартал;

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;

наличие возбужденного дела по результатам проверок;

наличие дисциплинарного взыскания или не прекращенного дисциплинарного дела;

несоответствие условиям поступления на госслужбу согласно пунктам 3 и 3-1 статьи 16 Закона.



Главное — люди

16 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Концепцию развития государственного управления до 2030 года. В ее центре — человек и его потребности. Цель — построить современный, прозрачный и отзывчивый госаппарат, который слышит своих граждан и готов быстро реагировать на их запросы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

До конца июня в стране продолжается отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Это отличная возможность для молодых, амбициозных и талантливых специалистов попробовать свои силы в государственной службе. Подробнее об отборе — по ссылке.



