Более 806 млрд тенге выплачено казахстанцам на пособия по рождению и уходу за ребенком

В 2025 году пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 338 тыс. человек на сумму 61,1 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 25,9 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 125,3 тыс. человек на сумму 44 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 128,9 тыс. человек на сумму 3,8 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее — МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В 2025 году размеры пособия на рождение ребенка составляли:

на первого, второго, третьего ребенка — 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка — 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивалось ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка — 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка — 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка — 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в 2025 году получили 200,8 тыс. человек на общую сумму 276,2 млрд тенге, в том числе в декабре выплату получили 17,1 тыс. человек на сумму 16,3 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 415 135 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 2025 год данная выплата назначена 239,6 тыс. человек на сумму 425,5 млрд тенге, в том числе в декабре выплата была назначена 16,4 тыс. человек на сумму 33,1 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 85 993 тенге.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 354,2 тыс. человек, при этом 311,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2025 году.