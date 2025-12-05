Более 800 тысяч тенге зарабатывают IT-специалисты в Казахстане

По данным Finprom, в прошлом году объем оказанных IT-услуг в Казахстане достиг 1,7 трлн тг, увеличившись на 25,9% по сравнению с 2023 годом. На долю юридических лиц пришлось 1,4 трлн тг, физическим лицам — 81,7 млрд тг, а нерезидентам — 303,7 млрд тг, то есть более 17% всего рынка.

По регионам наибольший объем оказанных услуг приходится на Алматы (962,3 млрд тг), Астану (607,9 млрд тг) и Карагандинскую область (37,9 млрд тг).

С точки зрения видов деятельности, лидируют:

— разработка и тестирование программного кода — 642,8 млрд тг;

— сопровождение программного обеспечения, баз данных и интернет-ресурсов — 229,5 млрд тг;

— предоставление в пользование сервисных помещений — 166,2 млрд тг.

Сектор IT продолжает активно набирать специалистов. В третьем квартале 2025 года численность занятых в сфере информации и связи составила 200,5 тыс. человек — на 7,8% больше, чем годом ранее. Наибольшее число сотрудников работает в Астане (53,5 тыс., рост 34,1%), далее идут Алматы и Алматинская область. Меньше всего занятых в Улытауском, Северо-Казахстанском и Кызылординском регионах.

Среднемесячная номинальная зарплата специалистов IT-сектора в третьем квартале достигла 818,1 тыс. тг, увеличившись на 21,5% за год. Реальный рост покупательной способности зарплат составил 8,2%. Наибольшие доходы получают айтишники в Астане (975,3 тыс. тг), Алматы (898,8 тыс. тг) и Алматинской области (791,9 тыс. тг). Самые низкие зарплаты зарегистрированы в Жетысуской области — 360,4 тыс. тг, что на 14,2% выше показателя прошлого года.