Более 800 тысяч гектаров засеяно в южных регионах Казахстана

В южных регионах на сегодняшний день засеяно 804 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Основную часть занимают зерновые культуры — 412 тыс. га. Кроме того, посеяно 161 тыс. га кормовых культур и 114 тыс. га масличных. Также ведется сев овощей, бахчевых, хлопчатника, картофеля и сахарной свеклы.

В северных регионах продолжается подготовительный этап. Аграрии проводят закрытие влаги — важный агротехнический прием, позволяющий сохранить почвенную влагу и обеспечить благоприятные условия для будущих посевов.

В целом по стране посевная площадь в 2026 году составит около 23,8 млн га, что на 180 тыс. га больше уровня прошлого года. Семенной фонд полностью сформирован: заготовлено 2,3 млн тонн семян, из которых 1,5 млн тонн прошли проверку качества.

Параллельно ведется обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При запланированном объеме в 2,3 млн тонн уже заключены договоры на поставку 827 тыс. тонн, из которых 586 тыс. тонн отгружено.

Одним из ключевых факторов успешного проведения посевной кампании остается обеспечение горюче-смазочными материалами. На 2026 год для аграриев выделено 402,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Его стоимость составляет 281 тенге за литр, что примерно на 15% ниже рыночной цены.

Готовность сельхозтехники составляет около 98%, а к началу массовых полевых работ достигнет 100%. В распоряжении аграриев — 133,9 тыс. тракторов, 5,6 тыс. современных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. единиц почвообрабатывающей техники.

Комплексная подготовка и своевременное проведение всех этапов полевых работ создают необходимые условия для успешного проведения посевной кампании и формирования будущего урожая.

Ранее сообщалось о том, что 4,5 тысячи аграриев Казахстана получили льготные кредиты на 612 млрд тенге.