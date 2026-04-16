4,5 тысячи аграриев Казахстана получили льготные кредиты на 612 млрд тенге

Реализация программы «Кең дала 2», прием заявок по которой стартовал 1 октября 2025 года в рамках поручения Главы государства, продолжается. В текущем году на весенне-полевые и уборочные работы планируется направить порядка 750 млрд тенге. Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых.

На сегодняшний день льготные кредиты получили 4,5 тыс. сельхозпроизводителей на сумму 612 млрд тенге с охватом 7,2 млн га посевных площадей. Параллельно реализуется механизм гарантирования займов через фонд «Даму», который позволяет покрыть до 85% суммы кредита. За отчетный период выдано 1 125 гарантий на сумму займов 191 млрд тенге.

— Отмечается рост активности в обновлении сельскохозяйственной техники. Заключено 1,8 тысячи договоров льготного лизинга на поставку 2,9 тысячи единиц спецтехники на сумму 114 миллиардов тенге. Для сравнения, на аналогичную дату 2025 года объем лизинговых соглашений составлял 30,4 миллиарда тенге, что свидетельствует о значительном ускорении темпов модернизации отрасли, — отметили в МСХ РК.

Ранний старт финансирования позволяет аграриям заблаговременно подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов по более выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян.

Льготное финансирование доступно как для подготовки и проведения весенне-полевых работ, так и для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат. Средства предоставляются через филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация», а также через банки, СПК и региональные инвестиционные центры.

Ранее сообщалось, что казахстанские аграрии получат дизтопливо по цене ниже рыночной.