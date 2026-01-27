Более 800 стоматологических кабинетов планируют открыть в школах Казахстана

По ее словам, сегодня оснащенность медицинских пунктов в школах выросла до 93%. Однако министр отметила, что для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца в учебных заведениях требуется наличие специального оборудования.

— Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование, — сказала Альназарова.

Вместе с тем, министр заявила о невыполнении плана по открытию школьных стоматологических кабинетов в ряде регионов, включая Астану, ВКО и область Улытау.

В течение трех лет планируется открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета.

Ранее сообщалось, что на заседании Правительства была представлена единая концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.