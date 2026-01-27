РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Более 800 стоматологических кабинетов планируют открыть в школах Казахстана

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала о планах по обновлению школьной медицины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкентте Денсаулық сақтау басқармаыс 26 стоматологиялық кабинетке мониторинг жүргізбек болған
    Фото: Pixabay.com

    По ее словам, сегодня оснащенность медицинских пунктов в школах выросла до 93%. Однако министр отметила, что для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца в учебных заведениях требуется наличие специального оборудования.

    — Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование, — сказала Альназарова.

    Вместе с тем, министр заявила о невыполнении плана по открытию школьных стоматологических кабинетов в ряде регионов, включая Астану, ВКО и область Улытау.

    В течение трех лет планируется открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета. 

    Ранее сообщалось, что на заседании Правительства была представлена единая концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

    Теги:
    Здравоохранение Акмарал Альназарова Стоматология Дети Здоровье Медицина Минздрав РК школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают