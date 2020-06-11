Более 800 местных жителей привлечены к строительным работам в Мактааральском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области ведется активная работа по обеспечению занятости населения, пострадавшего в результате наводнения. На сегодняшний день в районе 1 475 человек работают в строительных компаниях, строящих дома для пострадавших жителей. 810 из них - сельские жители. Кроме того, доступно еще 43 вакансии, к этим работам также планируется привлечь местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Вместе с тем для обеспечения занятости населения областное управление координации занятости и социальных программ организовало в районном центре работу мобильных центров. Первый мобильный центр обслуживает жителей сел Жанатурмыс, Женис, Оргебас, Достык и Фирдоуси. Вторая группа работает в селах Нурлытан, Жайлыбаев, Шугыла и Жантаксай. Сотрудники третьего центра оказывают содействие в трудоустройстве жителей сел Мырзакент, Нурлы жол, Арайлы и Акжол.

Мобильные группы проводят разъяснительные работы и принимают заявления от граждан о приеме на работу. Кроме того, в Мактааральском районе мерами Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» охвачено 459 человек. Из них 85 граждан - жители подтопленных населенных пунктов.

Наряду с этим, для развития женского предпринимательства с июня начали проводить блиц-тренинги. Участникам предлагают готовые бизнес-кейсы, а также консультируют в направлении медоводства, растениеводства, тепличного хозяйства, выращивания грибов и др.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета. В Туркестанской области построят более тысячи домов для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.