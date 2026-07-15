Более 800 литров химикатов без документов обнаружили у водителя в Акмолинской области

В Акмолинской области сотрудники батальона патрульной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» пресекли незаконную перевозку крупной партии химических веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

На 8-м километре автодороги Кокшетау — Атбасар полицейские остановили перегруженный автомобиль Volkswagen Transporter. При осмотре транспортного средства было обнаружено более 800 литров гербицидов в канистрах. Водитель пояснил, что вез груз из города Есиль в Кокшетау по просьбе знакомого. Однако предоставить документы, подтверждающие законность перевозки и происхождение товара, он не смог.

Для дальнейшего разбирательства водитель вместе с автомобилем был доставлен в управление полиции. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские напоминают, что перевозка отдельных категорий грузов, в том числе химических веществ, должна осуществляться только при наличии всех необходимых сопроводительных документов.

Напомним, что с 11 июля на территории Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За время проведения рейдов сотрудники полиции выявили более 1700 нарушений ПДД. Работа по обеспечению безопасности на дорогах региона продолжается.

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