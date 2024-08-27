Более 800 фактов интернет-мошенничества зафиксировали в Алматинской области

В Казахстане одной из актуальных проблем является рост интернет-мошенничества: в Алматинской области зафиксировано 819 случаев подобных преступлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Алматинской области Нуржан Кенесханулы, по сравнению с прошлым годом рост числа преступлений интернет-мошенничества составил 35,6% (604 случая в прошлом году).

— Производством окончено 110 уголовных дел, из них направлены в суд 83. В настоящее время потерпевшим возмещено 10 864 000 тенге, — сказал он на брифинге РСК.

По данным полиции, интернет-мошенники совершают следующие правонарушения:

представляются сотрудниками банков (172 случая);

махинации в онлайн-покупках и продажах (189 случаев);

предлагают помощь в различных услугах (оформление льготного кредита, обналичивание денежных средств, трудоустройство, просьбы в долг) — 100 случаев;

в сфере инвестиций — 68 случаев;

прочие действия — 290 случаев.

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