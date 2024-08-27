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    18:25, 26 Август 2024 | GMT +6

    Более 800 фактов интернет-мошенничества зафиксировали в Алматинской области

    Как казахстанцам защитить себя от цифровых мошенников
    Фото: Canva

    В Казахстане одной из актуальных проблем является рост интернет-мошенничества: в Алматинской области зафиксировано 819 случаев подобных преступлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Алматинской области Нуржан Кенесханулы, по сравнению с прошлым годом рост числа преступлений интернет-мошенничества составил 35,6% (604 случая в прошлом году).

    — Производством окончено 110 уголовных дел, из них направлены в суд 83. В настоящее время потерпевшим возмещено 10 864 000 тенге, — сказал он на брифинге РСК.

    По данным полиции, интернет-мошенники совершают следующие правонарушения:

    • представляются сотрудниками банков (172 случая);
    • махинации в онлайн-покупках и продажах (189 случаев);
    • предлагают помощь в различных услугах (оформление льготного кредита, обналичивание денежных средств, трудоустройство, просьбы в долг) — 100 случаев;
    • в сфере инвестиций — 68 случаев;
    • прочие действия — 290 случаев.

    Ранее мы также писали о том, как мошенники вербуют подельников и как самому не стать дроппером в Казахстане.

    Теги:
    Мошенничество Полиция Интернет-мошенничество Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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