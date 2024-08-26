Как мошенники вербуют подельников в Казахстане

Современные онлайн-мошенничества часто требуют помощи дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам для перевода украденных денег. Иногда дропперы понимают, что нарушают закон, но продолжают работать ради прибыли. Бывают случаи, когда дроппер даже не знает, что участвует в преступлении. Как их вербуют и как не пополнить их ряды, рассказали в Stopfake.kz, передает агентство Kazinform.

Заманчивые вакансии

Мошенники размещают объявление о приеме на работу в различных Telegram-каналах и форумах. В тексте говорится, что получить работу может кто угодно: не требуется ни опыт работы, ни образование, ни какие-либо специальные навыки и умения. Все, что нужно, — это быть совершеннолетним и постоянно поддерживать связь с работодателем. Заработок в таких объявлениях указывается чрезвычайно заманчивый, что и привлекает соискателей.

После того, как потенциальный дроппер связывается с нанимателями, ему сообщают, что он будет «участвовать в инвестиционной программе», «работать с денежными переводами» или что-то в этом духе. С ним даже могут заключить договор, для того чтобы все выглядело легально. После для дроппера открывают банковские карты. Как правило, сразу несколько, в разных банках, и не все они могут быть на имя самого дроппера — некоторые карты заводят на подставных лиц. Дальше начинается основная «работа»: жертвы мошенников переводят деньги на карты дропперов, а те либо обналичивают средства и отдают преступникам, либо переводят их другим дропперам, чтобы еще больше запутать следы.

Как не попасться

Помните, ни один работодатель не станет платить большие деньги человеку без образования и опыта работы за выполнение элементарных действий. Если вам предлагают что-то подобное, то это повод насторожиться. Любые поступления на вашу карту от неизвестных вам источников и без оснований тоже должны быть «красным флагом». Об этом также стоит поговорить с членами своей семьи, поскольку чаще всего таким образом вербуют желающих заработать студентов или пенсионеров, не до конца понимающих устройство современной банковской системы.

Перевод по ошибке

Дроппером можно стать поневоле, совершив благое, казалось бы, дело. Выглядит это так: вам на карту неожиданно поступает крупная сумма денег. При этом отправитель вам неизвестен, а повода для получения этой суммы нет. Вскоре вам звонят и говорят, что деньги перевели по ошибке, и просят вас переслать их на карту с таким-то номером. Сделав это, вы становитесь соучастником мошеннической схемы.

Как этого избежать

Во-первых, если вам поступил перевод от неизвестного источника, не тратьте эти деньги. Помните: закон расценивает это как неосновательное обогащение. За него в Гражданском кодексе РК предусмотрено наказание.

Во-вторых, если вас просят переслать неожиданно полученную сумму на другой счет, не делайте этого. Попросите собеседника воспользоваться функцией «запрос возврата перевода», которая есть в мобильных приложениях многих банков, либо обратиться непосредственно в банк.

Помощь прохожему

В зарубежных СМИ также описывается способ вербовки дропперов у банкоматов. При таком способе вербовки мошенники подходят к вам у банкоматов и просят помочь. Они говорят, что забыли карту дома или потеряли ее, и просят разрешение для того, чтобы вам на карту поступил перевод якобы от родственника собеседника, а вы бы сняли эти деньги и передали просящему.

Соглашаться на такое ни в коем случае нельзя. Лучше показаться грубым случайному прохожему, чем попасть на скамью подсудимых за соучастие в преступлении.

Помните: даже если вы стали дроппером ненамеренно и сами не подозревали об участии в мошеннической схеме, это вовсе не значит, что вас освободят от ответственности. В Казахстане уже были случаи, когда дропперов наказывали в суде.