Более 80% рынка энергетического угля в Казахстане контролируют две компании — АЗРК

Рынок первичной оптовой реализации угля в Казахстане остается высококонцентрированным, при этом цены на энергетический уголь за 2022-2025 годы выросли в среднем на 45%, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

АЗРК завершило анализ состояния конкуренции на рынке первичной оптовой реализации угля за 2024-2025 годы.

По итогам анализа установлено, что рынок характеризуется практически неизменной олигопольной структурой. Доминирующее положение на нем занимают одни и те же крупные компании.

Так, за анализируемый период на рынке первичной оптовой реализации угля доминирующее положение занимали следующие субъекты рынка:

по углю для коммунально-бытовых нужд – группа лиц ERG и АО «Каражыра» с совокупной долей более 65 % (за 2024 год – 74,8%, за 2025 год – 67,9%);

по углю для нужд энергопроизводящих организаций –ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal» с совокупной долей более 80 % (за 2024 год – 84,1%, за 2025 год – 81,6%);

по углю для промышленных нужд – группа лиц ERG с долей более 60 % (за 2024 год – 62,3%, за 2025 год – 69,1%).

При этом, по данным АЗРК, за 2022-2025 годы цены на уголь для коммунально-бытовых нужд выросли в среднем на 30-35%, а на энергетический уголь — на 45%.

В Агентстве отмечают, что высокая концентрация рынка в первую очередь связана с ограниченным доступом к ресурсу. Основные месторождения распределены между действующими участниками рынка, при этом заключены бессрочные контракты сроком на 25 лет и более с возможностью дальнейшего продления.

Для снижения рисков ограничения конкуренции АЗРК инициировало ряд мер. Среди них — регулирование цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь, увеличение доли угля, реализуемого через товарную биржу, до 52%, а также признание внебиржевых объемов реализации ключевой мощностью с последующим выводом этих объемов на цифровые платформы.

Анализ также выявил проблемы, связанные с различиями условий контрактов с недропользователями, непрозрачным механизмом предоставления исключительного права на экспорт угля и недостаточной прозрачностью согласования планов перевозок с АО «НК „Қазақстан темір жолы“.

В связи с этим Агентство рекомендовало уполномоченным органам установить четкие критерии для включения участников внешнеторговой деятельности в перечень лиц с исключительным правом на экспорт угля, обеспечить равные условия для участников одного рынка и повысить прозрачность информации о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

АЗРК также определило обладателей ключевой мощности. В сегменте угля для коммунально-бытовых нужд ими признаны АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра», для энергопроизводящих организаций — ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal», для промышленных нужд — АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и АО «Шубарколь Комир».

После признания компаний обладателями ключевой мощности реализация угля будет осуществляться в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности.

Ранее, по итогам анализа рынка оптовой реализации угля, проведенного АЗРК в 2022 году, были выявлены признаки злоупотребления АО «Каражыра» доминирующим положением. По результатам расследования установлен факт нарушения антимонопольного законодательства. Компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 87,4 млн теңге. Решение суда вступило в законную силу, штраф уплачен, а монопольный доход полностью конфискован в доход государства.

В АЗРК заявили, что в случае выявления фактов монопольного ценообразования за новый период в отношении соответствующих субъектов будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее мы писали как Казахстан меняет энергетический баланс.