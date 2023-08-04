Более 80 медучреждений построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Укрепление здоровья граждан республики является одной из важнейших задач Правительства. Поэтому при разработке нового генерального плана Алматы власти города уделили особое внимание на сферу здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Президент Касым-Жомарт Токаев в ноябре прошлого года на встрече с общественностью Алматы указал на критичное состояние поликлиник и больниц в городе. Глава государства поручил акимату разработать специальный план по строительству новых и модернизации устаревших медицинских объектов.

В рамках поручений Главы государства по обеспечению качественного оказания медицинских услуг, в новом Генеральном плане предусмотрено строительство 12 поликлиник к 2025 году, 15 поликлиник к 2030 году, 38 поликлиник, 3 больниц и 13 стационаров к 2040 году. Также запланирована модернизация 11 семейно-врачебных амбулаторий, 25 существующих многопрофильных и 13 специализированных стационаров.

Ранее аким Ерболат Досаев сообщил, что новый генплан Алматы учитывает сбалансированное развитие города, где будут учтены социальная и инженерно-транспортная инфраструктура. По его словам, генпланом предусмотрено равномерное формирование структуры 5 полицентров с учетом прогноза численности населения к 2040 году до 3 млн человек и среднегодового роста экономики на 5%.

«Будет создана шаговая доступность к объектам образования и здравоохранения. Построены 200 новых школ и более 80 медицинских учреждений», - сказал ранее Ерболат Досаев.

Градоначальник также отметил, что уже в этом году в Алматы будут введены в эксплуатацию шесть семейно-врачебных амбулаторий с учетом поручения Главы государства по развитию инфраструктуры здравоохранения.

«В этом году по новым стандартам будут модернизированы два объекта и спроектированы семь поликлиник с началом строительно-монтажных работ в 2024 году. Также в сентябре 2023 года откроется приемное отделение с операционным блоком Центра детской неотложной медицинской помощи. А с 2024 года планируем начать модернизацию 10 стационаров. На сегодня готовятся соответствующие проектные документы», - сказал ранее аким.

По его словам, учитывая дефицит кадров в здравоохранении, предусмотрен ежегодный охват 3340 специалистов и 70 менеджеров трехуровневой программой обучения, также выделено 140 грантов на постдипломную подготовку.

Замакима Аскар Амрин ранее на внеочередной II сессии Маслихата города Алматы VIII созыва сообщил, что в в этом году на сферу здравоохранения предусмотрено 8,4 млрд тенге. А для обеспечения бесплатными лекарственными средствами 11 пациентов по 3 видам редких (орфанных) заболеваний предусмотрено 547 млрд тенге.

«Предусматривается проведение строительно–монтажных работ с дальнейшим оснащением трех новых поликлиник в Жетысуском районе на общую сумму 1,5 млрд тенге. Запланировано приобретение нового и замена действующего лифтового оборудования в 14-ти организациях здравоохранения на общую сумму 1 млрд тенге. Для городской больницы №7 выделяются средства на приобретение оборудования (магнитно-резонансный томограф) на общую сумму 1,6 млрд тенге. На проведение работ по сейсмоусилению и капитальному ремонту городской поликлиники №16 в Ауэзовском районе и реконструкцию городского кардиологического центра запланировано 600 млн тенге», - сказал ранее замакима.

Сообщалось, что на разработку проектно-сметной документации по строительству восьми объектов здравоохранения предусмотрены средства на сумму 197,8 млн тенге.