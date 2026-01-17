РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Более 80 иностранцев эвакуировали из междугороднего автобуса в Кокшетау

    Всех пассажиров разместили в центре адаптации и городской гостинице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 80 иностранцев эвакуировали из междугороднего автобуса в Кокшетау
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за сильного мороза и небезопасных дорожных условий в городе Кокшетау Акмолинской области был остановлен междугородний автобус.

    — В салоне находился 81 иностранный гражданин, включая 17 детей. Все пассажиры — граждане Республики Таджикистан, — уточнил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Спасатели региона совместно с полицейскими эвакуировали людей и разместили их в центре адаптации и городской гостинице. Пассажирам была оказана вся необходимая помощь.

    Эвакуированные выразили благодарность спасателям за оперативные действия и поддержку.
    Ранее сообщалось, что 46 пассажиров эвакуировали из неисправного автобуса в Актюбинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Автобус Таджикистан Иностранцы Эвакуация Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают