Более 80 иностранцев эвакуировали из междугороднего автобуса в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за сильного мороза и небезопасных дорожных условий в городе Кокшетау Акмолинской области был остановлен междугородний автобус.

— В салоне находился 81 иностранный гражданин, включая 17 детей. Все пассажиры — граждане Республики Таджикистан, — уточнил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Спасатели региона совместно с полицейскими эвакуировали людей и разместили их в центре адаптации и городской гостинице. Пассажирам была оказана вся необходимая помощь.

Эвакуированные выразили благодарность спасателям за оперативные действия и поддержку.

