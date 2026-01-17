46 пассажиров эвакуировали из неисправного автобуса в Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области, на 89-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак», спасатели провели эвакуацию пассажиров технически неисправного автобуса.

— В результате оперативных действий спасателей были эвакуированы и доставлены в пункт обогрева села им. Т. Жургенова 46 человек, в том числе граждане Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, а также водитель — гражданин Республики Казахстан, — говорится в соощении МЧС.