    22:47, 16 Январь 2026 | GMT +5

    46 пассажиров эвакуировали из неисправного автобуса в Актюбинской области

    Автобус следовал по маршруту Екатеринбург — Худжант и по техническим причинам не смог продолжить движение, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Айтекебийском районе Актюбинской области, на 89-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак», спасатели провели эвакуацию пассажиров технически неисправного автобуса.

    — В результате оперативных действий спасателей были эвакуированы и доставлены в пункт обогрева села им. Т. Жургенова 46 человек, в том числе граждане Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, а также водитель — гражданин Республики Казахстан, — говорится в соощении МЧС.

    В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Всем эвакуированным была оказана необходимая помощь.

    Гульжан Тасмаганбетова
