    18:42, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 80% геологических данных оцифровано в Казахстане

    АО «Национальная геологическая служба» продолжает системную работу по цифровой трансформации геологической отрасли страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК. 

    Геология
    Фото: Министерство промышленности и строительства

    В соответствии с поручением Главы государства, деятельность Службы направлена на обеспечение комплексной сервисной поддержки инвесторов и повышение эффективности управления минерально-сырьевой базой Казахстана.

    Работа НГС сосредоточена на трех ключевых направлениях — сбор, хранение и цифровизация геологической информации. Уже оцифровано свыше 3,8 миллиона единиц данных, что составляет 83% от общего объема геологических материалов, накопленных за 80 лет. К концу 2025 года планируется завершить оцифровку на уровне 97,5%, а к 2026 году — полностью перейти на цифровой формат. Это позволит создать национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый доступ к данным в онлайн-режиме.

    Одним из ключевых проектов НГС является создание системы Big Data для геологических данных на основе технологий искусственного интеллекта. Система позволит проводить интеллектуальный анализ геологических материалов, ускорит обработку и ревизию исторических данных, а также обеспечит интеграцию с Единой платформой недропользования.

    Кроме того, НГС реализует проект цифровизации Единого кадастра государственного фонда недр, который объединит данные по запасам, техногенным образованиям и объектам недропользования. Проект стартует в 2026 году и станет основой для повышения прозрачности и управляемости минерально-сырьевой базы страны.

    В планах Службы также — разработка цифровых геологических карт, интегрированных с Единой платформой недропользования. Это позволит обеспечить доступность и актуальность данных для всех участников отрасли.

    Как говорится в сообщении, национальная геологическая служба становится ключевым драйвером цифрового и институционального обновления геологической отрасли Казахстана, создавая современную инфраструктуру для эффективного и прозрачного недропользования, открытого для инвестиций и инноваций.

    Ранее мы писали, что более 5,5 тысяч лицензий и контрактов в сфере недропользования оцифровали в Казахстане. 

    Геология Министерство промышленности и строительства Цифровизация
    Диана Калманбаева
