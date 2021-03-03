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    11:31, 03 Март 2021 | GMT +6

    Более 80 единиц техники вывели на уборку дорог Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 83 единицы спецтехники заняты санитарной уборкой города. В ближайшее время их число увеличится до 100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Ознакомившись с подготовкой уборочных работ, аким области Умирзак Шукеев поручил перейти на усиленный режим работы. Для уборки улиц и мойки дорог Туркестана вывели различную технику. Отметим, что работа в этом направлении будет идти постоянно.

    Напомним, в областном центре проходит акция чистоты. Каждую неделю в городе проводят субботники. Местные жители не только убирают мусор, но и участвуют в посадке деревьев и кустарников. Самых активных награждают благодарственными письмами.

    Осмотрев ход работ на стройплощадках города, глава региона ознакомился с новыми проектами по освещению города. На сегодня все крупные здания, парки, мосты и зоны отдыха в Туркестане освещаются в едином стиле, придавая неповторимый облик. Отметим, что древний город развивается в нескольких направлениях и с помощью современных технологий становится «умным» городом.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Другие государственные органы Экология Акимат Строительство Благоустройство
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