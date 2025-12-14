Более 80% аварий на линиях электроснабжения ликвидировано в Атырауской области

По сообщению акимата Атырауской области, 14 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий на территории региона произошли временные отключения электроэнергии. Как сообщил руководитель ТОО «Атырау Жарық» Меирбек Губашев, в настоящее время 85% аварий полностью устранены.

— В целях ликвидации аварийных ситуаций по области в усиленном режиме работают 40 специализированных бригад. Работы по восстановлению магистральных электрических сетей и линий, подведённых к частным жилым домам, ведутся параллельно. Полное восстановление электроснабжения планируется к вечернему времени — , пояснил М. Губашев.

В настоящее время предприятие «Атырау Жарық» продолжает работу в усиленном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи.