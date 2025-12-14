РУ
    17:35, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 80% аварий на линиях электроснабжения ликвидировано в Атырауской области

    В регионе 40 специализированных бригад продолжают восстановление подачи электричества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Электричество, электроснабжение, электроэнергия
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    По сообщению акимата Атырауской области, 14 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий на территории региона произошли временные отключения электроэнергии. Как сообщил руководитель ТОО «Атырау Жарық» Меирбек Губашев, в настоящее время 85% аварий полностью устранены. 

    — В целях ликвидации аварийных ситуаций по области в усиленном режиме работают 40 специализированных бригад. Работы по восстановлению магистральных электрических сетей и линий, подведённых к частным жилым домам, ведутся параллельно. Полное восстановление электроснабжения планируется к вечернему времени — , пояснил М. Губашев.

    В настоящее время предприятие «Атырау Жарық» продолжает работу в усиленном режиме.
    Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи.

    Теги:
    Атырауская область Электроэнергия Сильный ветер Происшествия Непогода
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
