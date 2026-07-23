Более 8 тысяч мест для агитации к выборам: ЦИК РК заявил о необходимости резерва

В Казахстане к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года, подготовили более 8 тысяч мест для размещения агитационных материалов и около 4,5 тысячи площадок для встреч с избирателями. Об этом сообщили на десятом заседании Центральной избирательной комиссии в Астане, передает Kazinform.

В ходе заседания заместители акимов столицы, областей и городов республиканского значения отчитались о подготовке мест для проведения предвыборной агитации в регионах.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что с учетом высокой конкуренции в нынешней избирательной кампании необходимо предусмотреть дополнительные площадки для размещения агитационных материалов, особенно в мегаполисах и густонаселенных регионах.

— В соответствии с нормами Конституционного закона о выборах местные исполнительные органы совместно с соответствующими территориальными избирательными комиссиями устанавливают и оснащают места размещения агитационных материалов. При этом должны быть обеспечены равные права для всех партий. Также обращаю внимание местных исполнительных органов и территориальных избирательных комиссий на высокую конкуренцию и активность на этапах выдвижения и регистрации политических партий в рамках данной кампании. Поэтому не следует ограничиваться представленным количеством мест для размещения агитационных материалов и встреч с избирателями. Необходимо предусмотреть также разумный резерв, — заявил Абдиров.

Как сообщалось ранее, в ЦИК Казахстана подвели итоги регистрации партийных списков.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.