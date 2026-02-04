Более 7,5 тысячи онкопациентов состоят на учете в Жетысу

Медицинское учреждение обслуживает около 700 тысяч жителей региона и является ведущей медицинской организацией по оказанию специализированной онкологической помощи в области. По словам Бауыржана Бертаева, сегодня 65% пациентов живут с диагнозом более пяти лет. Это говорит о том, что ранняя диагностика и современные методы лечения дают свои результаты.

— Рост доли пациентов, которые живут пять и более лет после постановки диагноза, говорит о том, что онкологическая помощь в регионе выходит на качественно новый уровень. Мы делаем упор на раннее выявление и своевременное лечение, — отметил Бауыржан Бертаев.

В 2025 году на диспансерный учет было взято 1 407 новых случаев онкологических заболеваний. При этом 934 случая, или 67%, были выявлены на ранних стадиях. А в рамках скрининговых программ - 143 случая.

Для повышения доступности диагностики в центральные районные больницы области распределены цифровые маммографы, а также один передвижной маммограф, что особенно важно для жителей сельских и отдаленных населенных пунктов.

Также спикер отметил, что в прошлом году клиника получила более 70 единиц современного медицинского оборудования. Для улучшения условий оказания помощи был построен модульный корпус дневного стационара на 20 коек.

В клинике открылось отделение госпитальной фармации, обеспечивающее контроль качества, хранения и рационального применения лекарственных средств. Работа подразделения направлена на повышение безопасности лечения и бесперебойное обеспечение пациентов необходимыми препаратами.

Кроме того, в феврале текущего года областная многопрофильная больница каждую субботу проводит дни открытых дверей. В этот день жители региона могут бесплатно пройти обследование, получить консультации специалистов, а при наличии подозрений на онкологическое заболевание — незамедлительно пройти дополнительную диагностику. Это, по словам Бауыржана Бертаева, отличная возможность пройти необходимое обследование значительно быстрее.

