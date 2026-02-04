РУ
    03:45, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Более 7,5 тысячи онкопациентов состоят на учете в Жетысу

    В области Жетысу на диспансерном учете по онкологическим заболеваниям состоят 7 775 человек. Об этом сообщил Бауыржан Бертаев, заместитель директора по контролю качества областной многопрофильной больницы города Талдыкорган, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Медицинское учреждение обслуживает около 700 тысяч жителей региона и является ведущей медицинской организацией по оказанию специализированной онкологической помощи в области. По словам Бауыржана Бертаева, сегодня 65% пациентов живут с диагнозом более пяти лет. Это говорит о том, что ранняя диагностика и современные методы лечения дают свои результаты.

    — Рост доли пациентов, которые живут пять и более лет после постановки диагноза, говорит о том, что онкологическая помощь в регионе выходит на качественно новый уровень. Мы делаем упор на раннее выявление и своевременное лечение, — отметил Бауыржан Бертаев.

    В 2025 году на диспансерный учет было взято 1 407 новых случаев онкологических заболеваний. При этом 934 случая, или 67%, были выявлены на ранних стадиях. А в рамках скрининговых программ - 143 случая.

    Для повышения доступности диагностики в центральные районные больницы области распределены цифровые маммографы, а также один передвижной маммограф, что особенно важно для жителей сельских и отдаленных населенных пунктов.

    Также спикер отметил, что в прошлом году клиника получила более 70 единиц современного медицинского оборудования. Для улучшения условий оказания помощи был построен модульный корпус дневного стационара на 20 коек.

    В клинике открылось отделение госпитальной фармации, обеспечивающее контроль качества, хранения и рационального применения лекарственных средств. Работа подразделения направлена на повышение безопасности лечения и бесперебойное обеспечение пациентов необходимыми препаратами.

    Кроме того, в феврале текущего года областная многопрофильная больница каждую субботу проводит дни открытых дверей. В этот день жители региона могут бесплатно пройти обследование, получить консультации специалистов, а при наличии подозрений на онкологическое заболевание — незамедлительно пройти дополнительную диагностику. Это, по словам Бауыржана Бертаева, отличная возможность пройти необходимое обследование значительно быстрее.

    Ранее сообщалось, что казахстанские онкологи внедрили ИИ для адаптивного лечения рака.

    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
