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    Более 72 тысяч заявок на установление инвалидности рассмотрели заочно в Казахстане

    Более 72,6 тыс. заявок на установление инвалидности рассмотрели в Казахстане в заочном формате по состоянию на 1 августа 2026 года. При каких заболеваниях пройти освидетельствование можно без посещения отделов МСЭ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    Люди с инвалидностью
    Фото: прокуратура Костанайской области

    Установление инвалидности в Казахстане проводится путем очного и заочного проактивного освидетельствования в соответствии с Социальным кодексом РК и Правилами проведения медико-социальной экспертизы.

    Заочное проактивное освидетельствование проводится по ряду нозологических форм, таких как:

    • онкологические заболевания
    • туберкулез всех локализаций
    • врожденные и приобретенные анатомические дефекты
    • психические заболевания
    • сахарный диабет первого типа у детей
    • мукополисахаридоз у детей
    • состояния после трансплантации органов
    • истинная гидроцефалия
    • стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной и более конечностей и другие.

    Форма 031/у поступает из медицинских организаций в отделы медико-социальной экспертизы посредством интеграции информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства здравоохранения.

    Документы направляются экспертам в обезличенном виде. Таким образом, специалисты не знают, кому и из какого региона принадлежат представленные материалы. По итогам рассмотрения они принимают решение об установлении группы инвалидности, а также разрабатывают индивидуальную программу абилитации и реабилитации.

    При заочном формате человеку достаточно обратиться в медицинскую организацию, посещать отдел МСЭ не требуется. Заявление на прохождение медико-социальной экспертизы подается посредством SMS-сообщения.

    Такой формат позволяет получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты без посещения отделов МСЭ, а также сокращает административные процедуры и исключает прямой контакт получателя услуги с экспертом.

    По состоянию на 1 августа 2026 года в заочном формате рассмотрено более 72,6 тыс. заявок, что составляет 46,9% от оказанных государственных услуг.

    В заочном проактивном освидетельствовании также участвуют независимые эксперты МСЭ — действующие врачи медицинских организаций с высшим медицинским образованием.

    По состоянию на 1 августа в реестр включено 79 независимых экспертов против 72 в 2025 году. За семь месяцев 2026 года они вынесли 60 617 экспертных решений.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане упростят оформление инвалидности для пациентов в коме.

    Также стало известно какие условия труда предусмотрены для работников с инвалидностью в Казахстане.

    Минтруда и соцзащиты РК Казахстан Лица с инвалидностью
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор