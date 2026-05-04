В Казахстане упростят оформление инвалидности для пациентов в коме

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки, которые меняют порядок прохождения медико-социальной экспертизы и назначения выплат для граждан, находящихся в коматозном состоянии, передает агентство Kazinform.

Как пояснили в ведомстве, изменения направлены на устранение административных барьеров и упрощение доступа к мерам господдержки для семей, оказавшихся в сложной ситуации. Если ранее оформление документов вызывало объективные трудности, теперь подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы смогут близкие родственники или супруги пациента.

Ожидается, что это позволит быстрее устанавливать статус инвалидности и своевременно назначать государственные пособия. В министерстве отмечают, что предлагаемые нормы сделают процедуру более понятной и доступной, а также улучшат организацию социальной помощи для этой категории граждан.

Проект приказа в настоящее время размещен для публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что более 21 тысячи заявок на установление инвалидности рассмотрено в заочном формате в Казахстане.