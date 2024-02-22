РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 7000 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали свыше семи тысяч афтершоков после сильного землетрясения в Алматы 23 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С момента основного землетрясения, которое произошло на территории Китайской Народной Республики и приграничной территории Кыргызской Республики 23 января, мы на сегодняшний день зафиксировали 7406 афтершоков, из которых только 16, включая сегодняшнее сейсмическое событие, были ощутимыми на территории Казахстана, - сказал на брифинге РСК директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана Даулет Сарсенбаев.

    В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Выяснилось, что оно произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая.

    Также сегодня ночью в 00:26 минут алматинцы почувствовали землетрясение в 2 балла.

    По данным сейсмологов, сильных землетрясений в Казахстане в этом году не ожидается.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Регионы Безопасность Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!