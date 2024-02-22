Более 7000 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Алматы

Казахстанские сейсмологи зафиксировали свыше семи тысяч афтершоков после сильного землетрясения в Алматы 23 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С момента основного землетрясения, которое произошло на территории Китайской Народной Республики и приграничной территории Кыргызской Республики 23 января, мы на сегодняшний день зафиксировали 7406 афтершоков, из которых только 16, включая сегодняшнее сейсмическое событие, были ощутимыми на территории Казахстана, - сказал на брифинге РСК директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана Даулет Сарсенбаев.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Выяснилось, что оно произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая.

Также сегодня ночью в 00:26 минут алматинцы почувствовали землетрясение в 2 балла.

По данным сейсмологов, сильных землетрясений в Казахстане в этом году не ожидается.