Более 700 тысяч кубометров ила планируют вывезти со дна озера Балхаш

В Карагандинской области стартовали работы по очистке бухты Бертыс в районе городского пляжа Балхаша. Проект, рассчитанный на три года, призван восстановить экологическое здоровье озера и предотвратить дальнейшее заболачивание прибрежной зоны.

В рамках работ планируется углубить акваторию до трех метров и очистить протяженный участок береговой линии. Для выкачивания ила используют земснаряд, а на берегу уже начато строительство четырех пульпонакопителей — именно туда будут складировать извлекаемую пульпу. Как сообщили специалисты, ее общий объем превысит 700 тысяч кубических метров.

Зона очистки охватывает участок шириной около 200 метров — от городской пристани до сопки Қарамұрын, известной как Старая площадка. Параллельно ведется демонтаж четырех старых пирсов, которые долгие годы препятствовали нормальной циркуляции воды и ускоряли процессы заболачивания.

На объекте работают экскаваторы с обратной лопатой и самосвалы, обеспечивающие непрерывный вывоз донных отложений. По словам специалистов, реализация проекта позволит значительно улучшить состояние водоема, восстановить природные процессы и сохранить экологическое богатство Балхаша для будущих поколений.

