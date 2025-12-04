РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:22, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 700 тысяч кубометров ила планируют вывезти со дна озера Балхаш

    В Балхаше приступили к масштабной очистке донных отложений, которая должна вернуть бухте Бертыс природный облик и нормальную циркуляцию воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 700 тысяч тонн ила планируют вывезти со дна озера Балхаш
    Фото: акимат города Балхаш

    В Карагандинской области стартовали работы по очистке бухты Бертыс в районе городского пляжа Балхаша. Проект, рассчитанный на три года, призван восстановить экологическое здоровье озера и предотвратить дальнейшее заболачивание прибрежной зоны.

    В рамках работ планируется углубить акваторию до трех метров и очистить протяженный участок береговой линии. Для выкачивания ила используют земснаряд, а на берегу уже начато строительство четырех пульпонакопителей — именно туда будут складировать извлекаемую пульпу. Как сообщили специалисты, ее общий объем превысит 700 тысяч кубических метров.

    Зона очистки охватывает участок шириной около 200 метров — от городской пристани до сопки Қарамұрын, известной как Старая площадка. Параллельно ведется демонтаж четырех старых пирсов, которые долгие годы препятствовали нормальной циркуляции воды и ускоряли процессы заболачивания.

    На объекте работают экскаваторы с обратной лопатой и самосвалы, обеспечивающие непрерывный вывоз донных отложений. По словам специалистов, реализация проекта позволит значительно улучшить состояние водоема, восстановить природные процессы и сохранить экологическое богатство Балхаша для будущих поколений.

    Ранее эксперт в области экологии, водных ресурсов и устойчивого развития Болат Есекин рассказал о том, какие факторы влияют на рост загрязнения озера Балхаш. 

    Регионы Экология Карагандинская область Балхаш
