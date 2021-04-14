Более 700 семей в Туркестане станут новосёлами до конца года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе очередного объезда по областному центру осмотрел строительство многоэтажных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе встречи со строителями глава региона поручил, прежде всего, уделять внимание качеству возводимых объектов, а также завершить работу в соответствии с установленным графиком.

В Туркестане в прошлом году количество граждан в очереди на жилье превысило 12 тысяч человек. Поэтому принято решение увеличить количество нового социального жилья. В конце прошлого года 440 очередников получили квартиры. Ещё 534 оформили недвижимость в кредит.

Кроме того, уже построили 7 жилых домов. На сегодняшний день в административно-деловом центре строят 77 жилых домов. До конца текущего года планируется передать новоселам 730 квартир.

Вместе с тем, по городу до конца года реконструируют фасады 46 многоэтажных жилых домов. В духовной столице уже закончили масштабные работы по освещению и капремонту автотрасс. В частности, в областном центре отремонтировано 10 км дорог, освещено 140 улиц протяженностью 200 км. Заасфальтировали 100 км, на 81 улицах проложили тротуары.

В соответствии с Генеральным планом Туркестана предусмотрена прокладка водопровода и газопроводов к улицам без асфальтового покрытия, а также укладка щебня и строительство пешеходных дорожек. Уже идёт средний ремонт 21 улицы, где полностью подвели инфраструктуру. Более того, планируется установить опоры освещения на всех основных городских улицах.



