Более 700 млн тенге заплатили за некачественные работы в Жамбылской области

В ходе аудиторских мероприятий в Жамбылской области установлены факты оплаты за невыполненные или некачественно выполненные работы, а также за товары, не соответствующие технической спецификации. Общая сумма таких нарушений составила 732,8 млн тенге.

Речь идет о случаях, когда бюджетные деньги перечислялись подрядчикам и поставщикам, несмотря на несоответствие выполненных работ условиям договоров или техническим требованиям. Подобные нарушения, отмечают аудиторы, напрямую отражаются на качестве государственных услуг и эффективности расходования средств.

Кроме того, выявлены факты невозврата неиспользованных средств, ранее выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан. По этой статье сумма нарушений составила 249,8 млн тенге, что указывает на проблемы с контролем за целевым использованием бюджетных средств.

Также в ходе проверок зафиксированы нарушения в сфере оплаты труда, командировочных расходов, премий и других выплат на сумму 12,2 млн тенге.

Как подчеркивается в материалах аудита, подобные факты требуют принятия мер реагирования и дополнительной правовой оценки. Часть выявленных нарушений уже передана в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области после госаудита выявили финансовые нарушения почти на 59 млрд тенге.