РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:48, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Более 700 млн тенге заплатили за некачественные работы в Жамбылской области

    Проверки показали, что бюджетные средства направлялись на оплату работ и поставок, которые фактически не были выполнены, либо не соответствовали заявленным требованиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что оплатить и какую отчетность нужно сдать казахстанцам в ноябре
    Фото: Pexels

    В ходе аудиторских мероприятий в Жамбылской области установлены факты оплаты за невыполненные или некачественно выполненные работы, а также за товары, не соответствующие технической спецификации. Общая сумма таких нарушений составила 732,8 млн тенге.

    Речь идет о случаях, когда бюджетные деньги перечислялись подрядчикам и поставщикам, несмотря на несоответствие выполненных работ условиям договоров или техническим требованиям. Подобные нарушения, отмечают аудиторы, напрямую отражаются на качестве государственных услуг и эффективности расходования средств.

    Кроме того, выявлены факты невозврата неиспользованных средств, ранее выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан. По этой статье сумма нарушений составила 249,8 млн тенге, что указывает на проблемы с контролем за целевым использованием бюджетных средств.

    Также в ходе проверок зафиксированы нарушения в сфере оплаты труда, командировочных расходов, премий и других выплат на сумму 12,2 млн тенге.

    Как подчеркивается в материалах аудита, подобные факты требуют принятия мер реагирования и дополнительной правовой оценки. Часть выявленных нарушений уже передана в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области после госаудита выявили финансовые нарушения почти на 59 млрд тенге.

    Теги:
    Бюджет Регионы Казахстана Нарушения Жамбылская область Аудит
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают