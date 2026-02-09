Более 700 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Уральске

При координации прокуратуры установлен должник, имеющий задолженность по алиментам в размере 1 761 252 тенге и уклонявшийся от ее выплаты, в том числе не принимавший мер по трудоустройству.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса, и осужден к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год.

В целом по данной статье Уголовного кодекса к уголовной ответственности привлечены шесть должников в Уральске.

Кроме того, за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности постатье 669 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 185 должников. В результате принятых мер защищены права 416 детей, а также 288 должников обеспечены работой.

Ранее сообщалось, что алиментный долг в Жамбылской области превысил 4,4 млрд тенге.