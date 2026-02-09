РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:29, 09 Февраль 2026

    Более 700 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Уральске

    По инициативе прокуратуры города Уральска в 2025 году по результатам принятых мер в пользу детей взыскано алиментов на сумму 734 миллиона тенге, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    алимент
    Фото: Прокуратура Акмолинской области

    При координации прокуратуры установлен должник, имеющий задолженность по алиментам в размере 1 761 252 тенге и уклонявшийся от ее выплаты, в том числе не принимавший мер по трудоустройству.

    Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса, и осужден к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год.

    В целом по данной статье Уголовного кодекса к уголовной ответственности привлечены шесть должников в Уральске.

    Кроме того, за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности постатье 669 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 185 должников. В результате принятых мер защищены права 416 детей, а также 288 должников обеспечены работой. 

    Ранее сообщалось, что алиментный долг в Жамбылской области превысил 4,4 млрд тенге.

    Теги:
    Уральск Генпрокуратура Дети Прокуратура Алименты
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
