Более 70% жителей Нур-Султана считают межэтническую ситуацию в городе благоприятной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 70% опрошенных жителей столицы назвали межэтническую ситуацию в городе спокойной и благоприятной. Об этом сообщил заместитель акима столицы Асхат Оралов на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа уполномоченных государственных органов направлена на проведение системной и комплексной работы по профилактике конфликтов на межэтнической почве, укрепление межэтнического согласия с привлечением всех категорий населения и различных возрастных групп. В целях обеспечения деятельности Ассамблеи города в 2014 году было создано КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате Нур-Султана. Деятельность столичной Ассамблеи народа Казахстана строится на развитии концепции АНК до 2025 года, программном развитии АНК города Нур-Султан, модельном плане межэтнических отношений в городе Нур-Султан. При Ассамблее города работают общественные формирования, кроме того, работают 11 этнолингвистических центров, в которых дети изучают родные языки, народные традиции и обычаи. 25 художественных руководителей творческих коллективов обеспечивают развитие творческого потенциала», – сказал А. Оралов.

По его словам, указанные формирования обеспечивают вовлечение активной общественности разного возраста и рода занятий в реализацию национальной политики государства. В целях обеспечения системной и координированной работы по предупреждению конфликтов на межэтнической почве ведется комплексная работа. Для профилактики конфликтов на межэтнической почве ежегодно проводятся социологические исследования, результаты которых публикуются ежеквартально, в том числе мониторинг межэтнической ситуации в городе Нур-Султан. По итогам мониторинга, за второй квартал текущего года более 70% респондентов оценили межэтническую ситуацию в столице, как спокойную и благоприятную.

Заместитель акима также сообщил, что КГУ «Қоғамдық келісім» проводит ежедневный мониторинг социальных сетей и этнических СМИ на предмет публикации негативных материалов. Зарегистрированы страницы всех этнокультурных объединений в социальных сетях «YouTube», «Instagram», «Facebook» и другие. На постоянном контроле уполномоченных органов находятся строительные площадки с привлечением иностранных рабочих, налажен алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами по оперативному пресечению конфликтов на межэтнической почве.