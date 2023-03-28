Более 70 книг религиозного содержания незаконно ввез житель Туркестанской области

АСТАНА№ КАЗИНФОРМ - 77 книг религиозного содержания пытался провезти пассажир международного авиарейса. Об этом рассказал начальник управления по противодействию экстремизму ДП на транспорте Ерлан Алимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В аэропорту города Туркестана при прохождении досмотра по прибытию международного рейса Стамбул – Туркестан задержан 38-летний житель Туркестанской области, у которого при проверке обнаружили 77 книг религиозного содержания.

«В отношении правонарушителя составлен административный протокол по п. 3 ч. 1 ст. 490 КоАП РК «Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения» и ему наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге)», - сообщил Ерлан Алимов.

Он также напомнил, что согласно части 3 статьи 9 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования в одном экземпляре каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.