Более 70 детей отравились свинцом в Китае

По официальным данным, в детском саду «Хэшиши Пэйсинь» района Майцзи города Тяньшуй, у 74 детей содержание свинца в крови было значительно выше обычного. В том числе у 70 детей выявлены признаки отравления, отмечен уровень содержания свинца в составе крови 200–500 мкг/л. Самый высокий показатель – 528 мкг/л.

Родители детей в марте-июне этого года жаловались и подняли тревогу в связи с тем, у детей наблюдалось головокружение, боли в животе, рвота, выпадение волос и почернение зубов. Но первые анализы местных учреждений здравоохранения дали заключение о нормальном содержании свинца в крови детей.

Многие родители повезли своих детей в город Сиань и проверка в независимых лабораториях выявила признаки отравления.

Как сообщило информационное агентство The Paper, основная причина отравления детей – в еде, которую дают в детском саду. Особенно много свинца, гораздо больше обычного уровня, было найдено в пирожках из разноцветной хурмы и кукурузной колбасе.

По некоторым данным, в детском саду использовались дешевые и незаконно произведенные хлебные дрожжи (цена – 12 юаней/кг, около 750 тенге). Содержание свинца в них было в несколько раз выше допустимого.

В настоящее время по данному случаю возбуждено уголовное дело, ведется расследование в отношении руководства детсада и поставщиков продовольствия. Наряду с этим, образцы продуктов из столовой детсада направлены на специальную экспертизу.

Местные власти и управление общественного здравоохранения отобрали более 200 образцов, которые отправлены в Центр инфекционных болезней провинции Ганьсу.

Лечение детей ведется в центральной городской больнице Сианя. Здесь для детей открыт специальный зеленый коридор, организовано комплексное лечение (внутривенные инъекции лекарств, терапия для удаления яда, специальная диета, психологическая помощь).

По словам врачей, некоторым детям требуется длительное наблюдение, потому, что свинец оказывает тяжелое воздействие на нервную систему детей.

Это происшествие усилило беспокойство за здоровье детей в Китае. История активно обсуждается в социальных сетях, она вызвала общественный резонанс.

Отравление свинцом детей в Китае регистрируется не в первый раз. В 2009 году в районе Фэнсян провинции Шэньси отравились свинцом более 800 детей после загрязнения с местного свинцового завода. В том же году еще тысячи детей пострадали от свинцового отравления в городе Угань провинции Хунань. После этих случаев власти Китая обещали усилить контроль за промышленными объектами.

И все же, хотя с тех пор прошло более 10 лет, происшествие в Тяньшуй показало слабость продовольственной безопасности и системы контроля в дошкольных учреждениях. Это доказывает, что не соблюдаются в полной мере меры безопасности и санитарные стандарты.

Специалисты здравоохранения предлагают взять под строгий контроль продукты питания, которыми кормят детей в детских садах, полностью проверить поставщиков дошкольных учреждений и технологию приготовления пищи.

Наряду с этим, для снижения влияния остатков тяжелого металла на организм детей, им нужна долговременная медицинская и психологическая поддержка.

По мнению ведущих специалистов-токсикологов в Пекине и Сиане, если содержание свинца в крови превышает 200 мкг/л., это может нанести необратимый вред нервной системе. Поэтому в таких случаях нужно безотлагательно принимать специальные меры для выведения токсина и начинать нутриционную терапию.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Местные власти сообщили, что все виновные будут строго наказаны.

Ранее сообщалось, что пищевое отравление произошло в Сайрамском районе Туркестанской области в дошкольном учебном заведении «Нарымбет ата», принадлежащем одноименному ТОО, 12 мая, в селе Теспа. Пострадали 26 человек — 24 ребенка и двое сотрудников детского сада.