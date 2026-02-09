Более 70 человек спасли из снежного плена в Жетысу
В ночь с 8 на 9 февраля в области Жетысу спасатели МЧС вызволили из снежных заносов 73 человека, в том числе и детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Кербулакском районе на автодороге республиканского значения «Сарыозек — Коктал» в снежном плену оказались 19 легковых и два грузовых автомобиля. Спасатели эвакуировали 71 человека, включая 10 детей, и доставили их в село Сарыозек.
Также на очищенный участок дороги были отбуксированы 15 легковых автомобилей с 38 взрослыми пассажирами. После этого водители продолжили движение самостоятельно.
В Алакольском районе на автодороге «Ушарал — Достык», в 10 километрах от станции Коктума, спасатели помогли двум людям, застрявшим в снежном заносе на легковом автомобиле, и доставили их на станцию Коктума.
Сообщается, что медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС напомнили о необходимости заранее уточнять состояние дорог и штормовые предупреждения перед выездом в непогоду.
Ранее сообщалось, что в Кордайском районе Жамбылской области из снежного заноса вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей.