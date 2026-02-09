РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:55, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Более 70 человек спасли из снежного плена в Жетысу

    В ночь с 8 на 9 февраля в области Жетысу спасатели МЧС вызволили из снежных заносов 73 человека, в том числе и детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 70 человек спасли из снежного плена в Жетысу
    кадр из видео

    В Кербулакском районе на автодороге республиканского значения «Сарыозек — Коктал» в снежном плену оказались 19 легковых и два грузовых автомобиля. Спасатели эвакуировали 71 человека, включая 10 детей, и доставили их в село Сарыозек.

    Также на очищенный участок дороги были отбуксированы 15 легковых автомобилей с 38 взрослыми пассажирами. После этого водители продолжили движение самостоятельно.

    В Алакольском районе на автодороге «Ушарал — Достык», в 10 километрах от станции Коктума, спасатели помогли двум людям, застрявшим в снежном заносе на легковом автомобиле, и доставили их на станцию Коктума.

    Сообщается, что медицинская помощь никому не потребовалась.

    В МЧС напомнили о необходимости заранее уточнять состояние дорог и штормовые предупреждения перед выездом в непогоду.

    Ранее сообщалось, что в Кордайском районе Жамбылской области из снежного заноса вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей. 

    МЧС Регионы Казахстана Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
