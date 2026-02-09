Более 70 человек спасли из снежного плена в Жетысу

В Кербулакском районе на автодороге республиканского значения «Сарыозек — Коктал» в снежном плену оказались 19 легковых и два грузовых автомобиля. Спасатели эвакуировали 71 человека, включая 10 детей, и доставили их в село Сарыозек.

Также на очищенный участок дороги были отбуксированы 15 легковых автомобилей с 38 взрослыми пассажирами. После этого водители продолжили движение самостоятельно.

В Алакольском районе на автодороге «Ушарал — Достык», в 10 километрах от станции Коктума, спасатели помогли двум людям, застрявшим в снежном заносе на легковом автомобиле, и доставили их на станцию Коктума.

Сообщается, что медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости заранее уточнять состояние дорог и штормовые предупреждения перед выездом в непогоду.

Ранее сообщалось, что в Кордайском районе Жамбылской области из снежного заноса вызволены 50 легковых и 30 грузовых автомобилей.