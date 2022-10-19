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Более 70 благотворительных акций проведено столичным филиалом АНК

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Октября 2022, 10:53
Более 70 благотворительных акций проведено столичным филиалом АНК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Более 70 благотворительных акций на сумму 60 млн тенге проведено столичным филиалом Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщил руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также мы занимаемся благотворительностью. Когда случился большой пожар, АНК города Астана не осталась в стороне. Мы организовали сбор гуманитарной помощи. Мы собрали за коротки период более 40 тонн гуманитарной помощи на сумму более 14 млн тенге. В большую фуру загрузили гуманитарную помощь и отправили в Костанай», - рассказал глава столичного управления внутренней политики на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны.

В целом за год столичным филиалом АНК проведено более 70 благотворительных акций на сумму 60 млн тенге.

«Все этнокультурные объединения стараемся привлекать к благотворительной акции. Мы собрали 60 млн тенге. Это вклад этнокультурных объединений города Астаны, которые участвуют в различных благотворительных акциях. Стараемся приурочить акции к памятным датам, тем не менее, даже в обычные дни наш благотворительный центр координации «Парасат» старается всем помочь», - добавил Даурен Бабамуратов.


Астана   Благотворительность   АНК   Общество   Маслихат  
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