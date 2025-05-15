Более 70% асфальтобетонных заводов не готовы к дорожному сезону в Шымкенте

Проверка, проведенная Национальным центром качества дорожных активов, выявила серьезные нарушения на большинстве асфальтобетонных предприятий города.

Из 18 заводов, расположенных на территории Шымкента, лишь пять соответствуют действующим стандартам. Остальные 13 получили предписания и рекомендации по устранению нарушений.

Как поясняют специалисты, обнаруженные проблемы носят системный характер и напрямую сказываются на качестве дорожного покрытия. В некоторых случаях предприятия не располагают даже минимально необходимыми лабораториями для контроля качества, а рецептура асфальтобетонной смеси и вовсе отсутствует.

— Наша главная задача — не допустить использования некачественного асфальта на городских улицах. До начала дорожного сезона все выявленные замечания должны быть устранены. В противном случае продукция таких заводов не будет допущена к использованию, — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала Национального центра качества дорожных активов Ермек Намазов.

По его словам, лишь четыре завода имеют собственные дорожные лаборатории. Остальные либо работают по устаревшим методикам, либо вовсе не проводят внутренний контроль.

— Заводам дан крайний срок — до июля, когда в Шымкенте традиционно стартует активный этап дорожных работ. К этому времени все производственные процессы должны быть приведены в соответствие с техническими регламентами. Только тогда продукция будет принята на объекты, — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что по поручению Министерства транспорта РК Национальный центр качества дорожных активов проводит аттестацию всех асфальтобетонных заводов страны.