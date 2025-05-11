Асфальтобетонные заводы проверяют в РК

По данным ведомства, на сегодняшний день инспекцию прошли 332 (80%) АБЗ из 414, зарегистрированных в республике.

В частности, инспекторы НЦКДА обследовали заводы в городах Астана и Шымкент, в области Жетысу, Алматинской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской областях. Была проверена оснащенность асфальтобетонных заводов и лабораторий на соответствие требованиям действующих нормативных документов, наличие штатного состава службы качества, соблюдение входного контроля материалов, конструкций и изделий, в том числе правил хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов, наличие разработанных технологических регламентов по обеспечению контроля качества.

- Работа по аттестации продолжается. Её цель — обеспечить высокое качество дорожных материалов, повысить ответственность производителей и, тем самым,способствовать улучшению состояния и долговечности автомобильных дорог в Казахстане. Дорожники работают в усиленном режиме. До конца месяца планируется провести оценку оставшихся 82 АБЗ, - сообщили в Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что проверку всех асфальтобетонных заводов проведут в РК.