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    22:22, 10 Май 2025 | GMT +5

    Асфальтобетонные заводы проверяют в РК

    Национальный центр качества дорожных активов по поручению Министерства транспорта РК проводит аттестацию всех асфальтобетонных заводов в стране. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    Асфальтобетонные заводы
    Фото: Национальный центр качества дорожных активов

    По данным ведомства, на сегодняшний день инспекцию прошли 332 (80%) АБЗ из 414, зарегистрированных в республике.

    В частности, инспекторы НЦКДА обследовали заводы в городах Астана и Шымкент, в области Жетысу, Алматинской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской областях. Была проверена оснащенность асфальтобетонных заводов и лабораторий на соответствие требованиям действующих нормативных документов, наличие штатного состава службы качества, соблюдение входного контроля материалов, конструкций и изделий, в том числе правил хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов, наличие разработанных технологических регламентов по обеспечению контроля качества.

    - Работа по аттестации продолжается. Её цель — обеспечить высокое качество дорожных материалов, повысить ответственность производителей и, тем самым,способствовать улучшению состояния и долговечности автомобильных дорог в Казахстане. Дорожники работают в усиленном режиме. До конца месяца планируется провести оценку оставшихся 82 АБЗ, - сообщили в Минтранспорта.

    Ранее сообщалось, что проверку всех асфальтобетонных заводов проведут в РК.

    Теги:
    Дороги Транспорт Заводы Минтранспорта РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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